15 – ый-юбилейный

На базе политехнического колледжа состоялся традиционный турнир по волейболу на призы Деда Мороза среди женских команд.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, включая Луцка (Украина).

Во время торжественного открытия волейболисток приветствовали председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, заместитель директора учебного заведения Владимир Ермолович и методист Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Министерства образования Республики Беларусь Кирилл Сороковик. Девушки агитбригады «Олимпик» порадовали флешмобом…

В стартовом матче встретились команды «Луцк”и «Пинск». В напряженном поединке победили украинские волейболистки. В результате двухдневной борьбы именно они стали и победителями турнира. Второе место заняли девушки из пинской ДЮСШ, третье-хозяйки.

Лучшими игроками в нашей каман — где признана она Канопацкая и Дарья Коляда, а Алена Лашко получила награду, как лучший нападающий турнира.

Все победители и призеры отмечены кубками, дипломами и ценными подарками от РФСК “Здоровье”, районного объединения профсоюзов, БРСМ.