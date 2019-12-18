Спасатели едут в школы

Специалист Лунинецкого РОЧС Геннадий Кулеш в рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!» провел кинолекторий с учащимися Кожан–Городокской и Лахвенской средних школ.

Геннадий Адамович, выступая перед учащимися и учителями, делал акцент на то, что применение пиротехники в помещениях недопустимо, а при запуске ракеты или фейерверка на улице необходимо выполнять элементарные требования безопасности, изложенные в инструкции по применению, а покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах.

Были конкурсы, обучающие видеоролики по выходу на тонкий лед и про безопасность применения пиротехнических изделий.

Каждый участник встречи получил подарок — буклет с правилами безопасности в зимнее время.