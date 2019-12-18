Начальник Лунинецкого РОЧС Эдуард Санюкович в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» провел профилактическую беседу с работниками Язвинской СШ.

Эдуард Васильевич начал беседу с доведения статистики. Спасатель отметил, что большинство пожаров происходит в частных домовладениях граждан и причиной тому, в основном, становится халатное отношение домовладельцев к пожарной безопасности их жилищ. Участникам встречи напомнили, как обезопасить себя и свой дом от чрезвычайных ситуаций, дали рекомендации по эксплуатации печного отопления, электропроводки и электроприборов, призвали не оставлять малолетних детей без присмотра, рассказали о пользе автономного пожарного извещателя, порекомендовав устанавливать его в жилых комнатах.

Также затронуты вопросы безопасности в период новогодних и рождественских праздников, правил безопасного использования фейерверков и бенгальских свечей. Запускать салюты можно только на открытом воздухе. При этом устанавливать их необходимо на ровную поверхность, обязательно закрепив по бокам. Поджигать салют нужно не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, нельзя запускать вблизи зданий и линий электропередач.

В конце встречи начальник РОЧС ответил на вопросы и вручил буклеты по пожарной безопасности.