Благотворительная акция «Новогодняя ёлка — школам»

В этом году Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь проводит благотворительную акцию с целью экологического воспитания подрастающего поколения, а также поддержки учреждений образования, расположенных в малых населенных пунктах.

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» также присоединяется к проведению данной акции и на безвозмездной основе предоставляет школам г. Лунинца и Лунинецкого района ели новогодние в количестве 1 единицы на школу, согласно поданной заявки отдела образования Лунинецкого райисполкома.