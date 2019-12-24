Чуткие сердца подарят праздник!

В районе продолжается акция “Наши дети”, в рамках которой представители различных трудовых коллективов и организаций помогают создать праздничное настроение у девочек и мальчиков, что по воле судьбы оказались оставленными или лишены достаточного внимания взрослых в своих семьях. В прошлом году благотворительный Дед Мороз, за что ему большое спасибо, часто наведывался к малышам, которые находились в социально-педагогическом центре, вручил сладкие подарки детям-инвалидам. Но мест, где ждут нашего внимания искренние и открытые глазки, намного больше. Хотелось бы, чтобы больше радости на Новый год ощутили воспитанники детских домов семейного типа, расположенных в Лунинце, Микашевичах, Велуте и Язвинках. К сожалению, есть много и частных адресов, где маленькие ладошки редко держат угощения и игрушки. Причины такого положения разные, но ведь в этом никак не виноваты сами мальчики или девочки. А они, как все мы, хотят праздничных чудес, в которые преданно верят. Давайте создадим для таких малышей настоящую сказку!