Деды Морозы «зажгут» городскую елку

14 декабря, в Лунинце в рамках открытия главной городской елки состоится V районный конкурс «Парад Дедов Морозов».



Планируется, что шествие сказочных героев начнется в 16.00 от здания Дома быта. Новогодние персонажи пройдут по улице Красной по площади Ленина, где в 17.00 все вместе зажгут огни на елке. Кроме костюмированного парада, Деды Морозы поучаствуют в игровой программе с детьми. Сам конкурс пройдет по четырем номинациям: «Классический Дед Мороз», «Национальный Дед Мороз», «Самый юный Дед Мороз», «Самый необычный Дед Мороз». Лучших назовут во время вечерней программы.



Кстати, встретиться с новогодней сказкой можно и у себя дома. Звоните на номер 2-30-99, и Деда Мороз заглянет накануне праздника, чтобы поздравить и вручить подарок.