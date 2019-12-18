День части отмечают на аэродроме «Лунинец»

По словам командира части 65408 подполковника Александр Лозицкого, сегодня военнослужащих срочной военной службы здесь нет, а на дежурства и в наряды заступают контрактники. Задействованы также лица гражданского персонала, чтобы вместе решать главную задачу – поддерживать аэродром в эксплуатационном состоянии. Периодически в Лунинце осуществляются полеты, проводят разного рода учения, тренировки, выполняются дозаправки воздушных судов. Командование не отказывает школьникам в экскурсиях. Да и сами люди в военной форме – частые гости в учебных заведениях района, где ведут агитацию на поступление в ВУЗы по своим специальностям.

Представители части постоянно участвуют в спортивных соревнованиях и музыкальных фестивалях. Не единожды про Лунинец слышали, благодаря Анжелике Пахолак. Кстати, ее мама Оксана Николаевна работает специалистом инженерно-аэродромной службы. Девушка становилась лауреатом и призером республиканского конкурса военно-патриотической песни «Звезда». Благодарных слов заслуживает еще одна талантливая ученица из «подшефной» школы – Михайлина Хвесюк из Микашевич.

Со 2 декабря для коллектива части начался новый учебный год. Здесь состоятся учения, тренировки и полевые выходы. Важная особенность сезона – освоение высокотехнологического оборудования и средств автоматизации. Безусловно, военнослужащие и работники обязательно соберутся вместе на торжество, посвященное юбилею. К 45-летию готовится праздничный приказ, пройдет чествование лучших с вручением Грамот и Благодарностей.

Начальник штаба майор Александр Пашкевич.

Начальник инженерно-аэродромной службы капитан Сергей Кисель.

Ответственный исполнитель штаба старший прапорщик Наталья Марьенко.

Командир аэродромно-эксплуатационного взвода прапорщик Александр Климович.

Заместитель командира по вооружению майор Олег Ильковец.