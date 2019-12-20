Экспортные дрова и не только…

Продукция цеха «Дятловичи» ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» поставляется не только на внутренний рынок, но и во многие европейские страны – Польшу, Румынию, Германию, Литву, Латвию, Голландию, а также в Российскую Федерацию. Всего за 11 месяцев 2019 год здесь переработали 25,2 тысячи кубометров деловой древесины, из которой получили 9,3 тысячи кубометров готовых пиломатериалов.