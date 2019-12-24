Фундамент стабильного будущего

44-й день рождения отпраздновал РУПП “Гранит”.

Старт празднику дало торжественное включение главной городской елки на площади Дворца культуры РУПП «Гранит». Смотровая площадка карьера, музей, Аллея Трудовой славы – вот далеко неполный перечень пунктов, из которых состояли экскурсии для ветеранов РУПП «Гранит». Два дня хозяева радушно принимали бывших коллег, обменивались воспоминаниями, знакомили с современными условиями работы.

Продолжила праздничные мероприятия чествование лучших работников РУПП «Гранит». Благодарные слова за профессионализм и мастерство прозвучали от генерального директора Эдуарда Гаврилковича, заместителя председателя райисполкома Владимира Ковалевича и руководителя местной «вертикали» Галины Сыцевич. Свои выступления они завершили церемонией награждения Почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней.

Отлично прошла и концертная программа: перед ее началом многие зрители воспользовались возможностью сделать фотографии на память с так называемыми живыми фигурами. Свои поздравления с Днем предприятия адресовали дуэт «Не БоЯн style», цыганское шоу Людмилы Родионовой «Аллюр» и группа «PALLADIUM Electric Band». Дружными аплодисментами горожане встречали творческие номера работников РУПП «Гранит» и участников коллективов Дворца культуры предприятия.