Лауреаты бизнес-премии

В Минске назвали обладателей бизнес-премии «Лидер года-2019», которая приобрела международный формат. Экспертами были оценены компании не только Беларуси, но и Грузии, Китая, Израиля.

Престижной независимой награды удостоены 58 фирм различной формы собственности. В числе их – РУПП «Гранит» и ОАО «Спецжелезобетон». Оба микашевичских предприятия стали лауреатами в номинации «Со Знаком Качества». Производители щебня отмечены за значительные достижения в области качества и применение прогрессивных методов производства в добыче и переработке нерудных материалов, а изготовители труб и элементов благоустройства – за высокую культуру управления, ориентированного на долгосрочные результаты качества.