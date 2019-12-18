Лунинецкие железнодорожники отметили тройной юбилей!

В городском Доме культуры собрались труженики стальных магистралей. Ведущие предприятия Лунинецкого железнодорожного узла принимали поздравления по случаю 135-летнего юбилея станции и депо Лунинец, а также 80-летнего – Лунинецкой дистанции пути.

Самые теплые слова адресовал юбилярам председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, а также многочисленные гости торжества. Лучшие представители отмечены Грамотами и Благодарственными письмами. Приятным подарком для всех стал праздничный концерт, подготовленный работниками ГДК.