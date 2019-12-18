Медики едут в Бостынь

На Лунинетчине продолжается профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь».

Как рассказала валеолог Жанна Кулеш, 19 декабря на базе Бостынской амбулатории врача общей практики с 9.00 до 15.00 проведут консультации дерматовенеролог, эндокринолог, онколог, акушер-гинеколог, невропатолог, психиатр-нарколог, кардиолог, уролог, валеолог и психолог. В ходе акции сельчан ждут лабораторные исследования: можно будет сдать биохимический анализ крови (натощак), пройти ЭКГ-диагностику, измерить артериальное давление, определить вес и рост, подсчитать индекс массы тела с выдачей информационно-методического материала. Для земляков подготовлены памятки «Самопомощь при повышении артериального давления», «Образ жизни – только здоровый» и др.