Мы — за культурную рыбалку!

Вода и рыба – два бесценных дара природы, неразрывно связанные между собой. Человек применяет эти ресурсы постоянно, поэтому просто обязан относиться к ним рационально. Правда, культура природопользования, присущая некоторым нашим соотечественникам, оставляет желать лучшего.

Рыбная ловля относится к одному из древнейших занятий. Ей можно заниматься в любое время года. Большой популярностью среди жителей Лунинеччины остается зимняя, подледная рыбалка. Стоит напомнить, что ее чрезвычайно опасным фактором является тонкий непрочный лед. Он часто бывает на участках быстрого течения реки, вблизи кустарников и деревьев, выступающих на поверхность, в местах впадения водных потоков в водоемы, выхода источников, слива сточных вод, возле прорубей и лунок. Прежде, чем выйти на лед, необходимо проверить его прочность ударом: если на поверхности появится вода, то идти и рыбачить нельзя.

Во время рыбной ловли не рекомендуется пробивать много лунок на небольшой площадке, прыгать и бегать, собираться большими группами. Нередко многие высверливают лунки и не ограждают их. За ночь отверстие может затянуть тонким льдом, запорошить снегом, поэтому ее трудно будет заметить. Такие места наиболее опасны. Каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого прикреплен груз весом 400-500 граммов, а на втором – петля.

Нельзя забывать о культуре поведения. Употребление спиртных напитков таит в себе необратимые последствия – от обморожений и травм до гибели. Иногда в экстремальных условиях, когда требуется оценить обстановку и принять верное решение, нетрезвому человеку это не под силу, ведь его реакция и сообразительность замедляются. Рекомендуется согреваться горячим чаем, кофе, какао или бульоном.

Не раз приходилось слышать, как рыбаки вытаскивали из воды самые неожиданные вещи – обувь, одежду, бытовую посуду. Подобные” трофеи » оставляют их же товарищи, а еще массу другого мелкого мусора, который после таяния льда оседает на дне или прибивается к берегу.

Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства обязывают каждого гражданина поддерживать надлежащее санитарное состояние угодий, не допускать засорения и загрязнения. За выполнением указанных требований госинспекторы будут пристально следить в будущем сезоне. Злостных нарушителей привлекут к ответственности в виде штрафа размером до 20 базовых величин.