На Лунинетчине проходит акция «Полезные каникулы»

В период зимних каникул профилактическую акцию проводят сотрудники РОВД.



Особое внимание уделяется занятости юношей и девушек в период каникул, в том числе посещения спортивных объектов.



На территории города и района отрабатываются места массового пребывания граждан с целью своевременного выявления и пресечения фактов противоправного поведения, как несовершеннолетних, так и взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность.



Также хотелось бы напомнить родителям об ответственности по статье 17.13 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение ими или лицами, которые их замещают, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в период после 23.00 вне жилья.



В случае, если вам известны факты насилия в семье, звоните 102 или на телефон «горячей линии» 3-39-36. Если вы страдаете от домашних тиранов, можете воспользоваться услугами «кризисной комнаты». Тел .: 2-34-01, 5-57-37 (в рабочие дни), 5-58-08 (в нерабочее время).