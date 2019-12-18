На пешеходных переходах – сотрудники Госавтоинспекции

В связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, сотрудники отделения ГАИ принимают дополнительные меры по предупреждению и недопущению дорожно-транспортных происшествий.

Рассказывает начальник ГАИ РОВД Сергей Антонович:

– В час пик – когда люди идут на работу, а дети в школу, а также возвращаются домой – на пешеходных переходах теперь несут стражу милиционеры. Первый день показал эффективность проведения такого рода мероприятия. Так, только за утро пятницы на 39 “зебрах” было выявлено 7 нарушений правил дорожного движения, в том числе за непредоставление преимущества пешеходу при пересечении проезжей части.

С начала года на территории района произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 7, получили повреждения различной степени тяжести 16 человек. Четверо водителей на момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

За 10 дней декабря на дорогах Лунинетчины в 4 авариях, которые были зарегистрированы в темное время суток, под колеса автомобилей попали 2 пешехода и столько же велосипедистов. При этом 1 человек погиб. 2 водителя и 1 пешеход во время ДТП были нетрезвыми.

Во время несения службы сотрудники ГАИ будут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание уделят соблюдению правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, физическому состоянию водителей, пешеходов и велосипедистов.

Водители и пешеходы! Берегите себя и своих близких, придерживайтесь правил дорожного движения и будьте взаимно вежливыми на дороге!