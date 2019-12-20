На пути к «Славянскому базару»

В агрогородке Мир Барановичского района прошел отборочный тур сразу двух международных конкурсов – детский музыкальный и исполнителей эстрадной песни – под одноименным названием «Витебск».

Как рассказали в районном организационно-методическом центре, на сцене местного Дома культуры выступили 36 юных и взрослых певцов из 3 городов и 9 районов Брестчины. Их исполнительское мастерство оценило компетентное жюри. Лунинетчину представляли учащиеся: Центра детского творчества г. Лунинца – Дарья Макейчик (художественный руководитель Галина Гимбатова), музыкальной школы искусств г. Микашевичи – Златислава и Михайлина Хвесюк, а также хормейстер Дятловичского СДК Оксана Кукса. Все они продемонстрировали превосходную подготовку и сильные голоса, подобрали оригинальные сценические образы. Результаты отборочного тура еще впереди, а потому желаем нашим артистам услышать аплодисменты на Международном фестивале искусств “Славянский базар” в Витебске”.