Налог от Деда Мороза

Физическим лицам предоставлена возможность осуществлять без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей виды деятельности, связанные с поздравлением с Новым годом.

К таким видам деятельности относятся:

– музыкально-развлекательное обслуживание торжественных мероприятий;

–деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

– предоставление услуг тамады;

– деятельность, связанная с поздравлением с Новым годом и другими праздниками независимо от места их проведения;

– фотосъемка;

– видеосъемка событий;

– реализация на торговых местах и (или) в других установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах декоративных растений, к которым, в том числе, относятся рождественские елки.

До начала деятельности физическим лицам необходимо направить в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием видов деятельности, периода и места их осуществления.

Налоговый орган сделает расчет суммы единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которую физическому лицу необходимо вы-платить до начала деятельности.

Изготовление елочных украшений относится к ремесленной деятельности.

Подробную информацию по вопросам уплаты единого налога, ремесленного сбора можно получить в инспекции МНС по Лунинецкому району или по телефонам: 6-23-30, 6-28-41.