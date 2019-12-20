Налог от Деда Мороза

Физическим лицам предоставлена возможность осуществлять без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей виды деятельности, связанные с поздравлением с Новым годом.
К таким видам деятельности относятся:
– музыкально-развлекательное обслуживание торжественных мероприятий;
–деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
– предоставление услуг тамады;
– деятельность, связанная с поздравлением с Новым годом и другими праздниками независимо от места их проведения;
– фотосъемка;
– видеосъемка событий;
– реализация на торговых местах и (или) в других установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах декоративных растений, к которым, в том числе, относятся рождественские елки.
До начала деятельности физическим лицам необходимо направить в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием видов деятельности, периода и места их осуществления.
Налоговый орган сделает расчет суммы единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которую физическому лицу необходимо вы-платить до начала деятельности.
Изготовление елочных украшений относится к ремесленной деятельности.
Подробную информацию по вопросам уплаты единого налога, ремесленного сбора можно получить в инспекции МНС по Лунинецкому району или по телефонам: 6-23-30, 6-28-41.