Не только слушать, но и слышать…

В ноябре этого года в ходе выездного приема в Микашевичском горисполкоме к прокурору Сергею Горошко обратился один из жильцов дома №5 по улице Первомайской.

Он рассказал, что работниками ПМК-7 «ОАО «Пинсксовхозстрой» в их доме проводился капитальный ремонт с модернизацией, в ходе которого был выполнен перенос электрических счетчиков квартир №№57, 86 и 93. После себя специалисты оставили много огрехов. Жильцы пытались сначала обратиться к самим строителям, но те претензий их не услышали. И тогда люди пошли к прокурору.

В итоге все недоработки были устранены в течение недели. Хорошо было бы, чтобы сами строители дали (не для людей – для себя!) ответ на простой и понятный вопрос: неужели никогда так и не научимся слышать других без побочного принуждения наделенного властью человека?