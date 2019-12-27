Новогодний фестиваль елок

организовали учащиеся Дятловичской СШ накануне зимних праздников.









Коридоры на этажах школы украсили 93 искусственные красавицы. Сколько мастерства, фантазии и выдумки проявили местные мальчики и девочки! Можно было подолгу разглядывать экземпляры, созданные из подручных материалов: дерева, ниток, шишек, старых денег, макарон, бумаги, дождика, ватных дисков, салфеток и других вещей. А какая интересная фотозона встречает посетителей на входе в здание! Здесь и звезды на «небесах», и камин с носками для подарков, и символы наступающего года – мыши. А “стерегут” школу два симпатичных хозяина-снеговика, расположенные на крыльце. Действительно, попадаешь сюда, будто в волшебную сказку!