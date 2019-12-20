Обеспечить порядок возле главной елки

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020-го на площади Ленина в Лунинце запланировано праздничное представление. Чтобы оно прошло без неприятных сюрпризов, РОВД проводит подготовительные мероприятия по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан в местах их массового пребывания. Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Николай Лихтар информирует:

– Как и в предыдущие годы, место проведения массовых мероприятий огородят турникетами. На входах (пунктах пропуска) каждый человек и его вещи будут осмотрены. Граждане должны знать, что запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое и другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнические и дымовые средства, а также специально изготовленные или пользовательские предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Нельзя участвовать в массовых мероприятиях в пьяном виде или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки в общественных местах. За перечисленные выше нарушения предусмотрена административная ответственность.

Приносим свои извинения за временные неудобства и рассчитываем на понимание необходимости ограничительных мер, проявление активной гражданской позиции в сохранении безопасности.

Счастья и удачи в Новом году!