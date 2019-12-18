По каким ценам ЖКХ предлагает сдать вторсырье?

В последнее время много говорят о сборе и переработке вторичного сырья. В том, что это нужное и полезное дело, сомневаться не приходится. Во-первых, экология улучшается. Не надо вывозить часть отходов на полигоны, так как это приводит к постоянному изъятию из оборота земельных участков, увеличению степени загрязнения окружающей среды. Во-вторых, из этих отходов можно сделать массу полезных вещей, которые еще долго послужат людям.



Особую актуальность заготовка вторичного сырья приобретает в условиях подорожания энергетических и сырьевых ресурсов. Большое внимание уделяется на государственном уровне. В целях реализации подпрограммы «Обращение с коммунальными отходами и использование материальных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в течение декабря на Лунинетчине проводится месячник по заготовке всех видов вторичных материальных ресурсов.



На протяжении года предприятия, организации и граждане нашего района общими усилиями много сделали в этом направлении. Как рассказала начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Милованова, за 11 месяцев перевыполнили Государственный заказ по заготовке стекла более чем на 26 процентов и немного не добрали макулатуры: при плане 900 тонн собрали 767. Есть еще время, чтобы улучшить показатели по некоторым позициям. Всего в районе за 11 месяцев собрано:

бумаги — 775,09 тонны при годовом задании 1600 (48,44 процента);

стекла — 746,47 тонны при задании 1500 (49,76 процента);

полимерных отходов — 161,33 тонны при задании 300 (53,77 процента);

изношенных шин — 514,97 тонны при задании 310 (166,2 процента).

отработанного масла — 134 тонны при годовом задании 100 (134 процента).

Лунинецкое ЖКХ предлагает услуги по ее приемке от населения в заготовительных пунктах по адресам:

г. Лунинец, ул. Припятская, 19а, тел. 57-8-72. Режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

г. Микашевичи, ул. Маяковского, 30, тел. 60-880. Режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

аг. Кажан-Городок, ул. Гимбатова, 5, тел. 71-352. Режим работы: пн-сб с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00;

аг. Дятловичи, ул. Коммунистическая, 7А, тел. 92-107. Режим работы: пн-сб с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00;

аг. Багданавка, ул. Советская, 150, тел. 76-595. Режим работы: пн-сб с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00

Вторичное сырье можно сдать в вышеназванные приемные пункты по следующим ценам:

макулатура — 14 копеек за 1 килограмм,

стеклобой тарный — 9,

ПЭТ-бутылка — 30,

пленка полиэтиленовая (чистая и загрязненная) — 10 и 5,

бытовая электронная, компьютерная и оргтехника (может быть в нерабочем состоянии, но в неосвежеванном виде!) — 25 копеек за 1 килограмм

Елена Данилович.