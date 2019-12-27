Пожелание Верочки

В рамках благотворительной акции «Наши дети» представители станции Лунинец побывали в гостях в детском доме семейного типа в Язвинках.

Сюда они приезжают второй год подряд. Самые теплые поздравления родителям Натальи и Михаилу Марза, а также их воспитанникам от коллектива во главе с Юрием Шуляком привезли заместитель начальника Валерий Казун и водитель Андрей Кахович. Они вручили сладкие угощения и фрукты Софийке Калюта, Артему Шейку, Данику Марза, Вере Хлуд, Владу и Диме Ковшикам, Владу Меркушеву и Вове Голызину. Скоро с учебы к ним приедет самая старшая девочка Маша Андриаш. Все детки, за исключением Софии, которая посещает садик, на зимних каникулах. Чтобы они прошли без чрезвычайных ситуаций, гости раздали тематические буклеты о безопасности на железной дороге.

Малыши рассказали, что написали письма Деду Морозу, правда, раскрыть их содержание не захотели. На прощание Верочка подошла, поблагодарила за подарки и сказала: «Передайте, чтобы в новом году люди были здоровыми, не болели, как я недавно, а жили в счастье и радости!». Пусть это пожелание обязательно сбудется!