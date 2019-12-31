Представители военного комиссариата посетили Вульку 1

В рамках республиканской акции «Наши дети» накануне праздников представители военного комиссариата традиционно посетили районный социально-педагогический центр в Вульке 1.



Военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов полковник Владимир Жук, заместитель начальника мобилизационного отделения майор Руслан Тутин и начальник группы территориальной обороны майор Валентин Васько поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки и развивающие игры. В свою очередь воспитанники центра устроили для гостей небольшой концерт с исполнением праздничных песен и чтением стихов.



Сегодня в учреждении проживает 14 детей, 10 из них – дошкольники. Перед Новым годом к ним с подарками заглянуло немало посетителей: настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь, индивидуальный предприниматель Александр Бондарец, представители «Белгосстрах», «Полесьеэлектомаш», районной организации «Белая Русь» и СШ №4, а также музыкальной школы.