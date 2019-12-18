Равнение на аппарат райисполкома!

На базе бассейна «Дельфин» прошла пятая районная спартакиада работников исполнительной и распорядительной власти, а также сотрудников правоохранительных органов.

На старт вышли команды: аппарата райисполкома – «Стрела», управления по сельскому хозяйству и продовольствию и финотдела – «Комета», прокуратуры, суда и КГБ — «Браво!», управления по труду, занятости и социальной защите, отдела по образованию и сектора спорта — «Молния». В таком же порядке команды разместились в турнирной таблице после проведения 10 испытаний.

Дипломы и подарки победителям и призерам вручили председатель райисполкома Александр Пачко, председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и председатель РО «Белая Русь» Людмила Казадаева.