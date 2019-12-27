Разделяй и сохраняй!

Ежедневно мы выбрасываем большое количество мусора. Но в его составе есть отходы, которым можно дать вторую жизнь. С целью акцентирования внимания жителей Лунинеччины на необходимость раздельного их сбора, сохранение природных ресурсов и повышение уровня экологической культуры коммунальная служба объявила конкурс плакатов и пригласила к участию школьников района.











— Даже не рассчитывали, что количество участников будет так велико – рассказывает ведущий специалист по идеологической работе Лунинецкого ЖКХ Татьяна Вакульчик. — Всего было прислано 50 работ. При начислении баллов обращалось внимание на оригинальность, мастерство красочного искусства и творчество в подборе лозунга. В итоге победителями в разных возрастных категориях стали Анна Ярмольчик (9 лет), Анна Сытина (11 лет) и Трофим Каленкович (16 лет). Надо отметить и других авторов, чьи работы заслужили высокой оценки. Это Арина Лебедевская, Снежана Дуньчик, Ксения Соц, Александр Щелоков, Дарья Ильючик, Анна Наварич, Виталина Салуйчик, Ксения Кишкевич, Олег Кацуба, Мария Романчук и другие. Все участники получили награды от Лунинецкого ЖКХ.