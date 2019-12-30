Теннисисты из Дворца снова подтвердили свое лидерство

На базе СШ №2 г. Лунинца состоялся лично-командный чемпионат района по настольному теннису. На этот раз в нем приняло участие рекордное за всю историю этих соревнований количество команд — 10! Участников приветствовал начальник сектора по спорту и туризму райисполкома Петр Хвостов.



Поделившись на две группы, спортсмены начали многочасовой марафон. В результате в финальной части борьба за третье место развернулась между микашевичскими теннисистами: «Гранит 1» взял верх над «Гранит 2». А за победу боролись два трио из Дворца. Со счетом 3:0 «Дворец 1» не оставил шансов «Дворцу 2» и стал победителем.

— В заключительном поединке играл со своим братом Иваном, — рассказывает первая ракетка команды «Дворец 1» Александр Михнюк. — Знаю его возможности, поэтому был уверен в своей победе. И хотя в последнее время изредка приходится держать ракетку в руках, с удовольствием решил принять участие в соревнованиях и очень рад, что победили. Можно сказать, что это была разминка. Думаю, что в личном первенстве будет сложнее…



Между тем, Александр Михнюк стал лучшим в соревнованиях среди мужчин. Второе место занял, можно сказать, ветеран — 54-летний Сергей Барышников из Микашевич. Третье место — у Виталия Киндрука из Дворца. У девушек на пьедестал поднялись все воспитанницы Дворецкой «теннисной школы» — Наталья Кохович, Анастасия Ильючик и Татьяна Коваль.



Победители и призеры награждены дипломами, кубками и денежными премиями от РФСК «Здоровье».