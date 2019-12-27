Тонкости упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения является одной из самых применяемых плательщиками особых режимов налогообложения, действующих в Республике Беларусь. Порядок применения установлен Налоговым кодексом Республики Беларусь.

Пунктом 2 статьи 324 Налогового кодекса определен перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих права применять упрощенную систему налогообложения. Организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие государственную регистрацию, имеют право применять ее, начиная со дня их государственной регистрации, если списочная численность работников не превышает 100 человек.

Те, кто планирует перейти на упрощенную систему, должны с 1 октября по 31 декабря года предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление по установленной форме.

За более подробной информацией обращайтесь в инспекцию МНС по Лунинецкому району.