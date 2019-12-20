Трансформеры своими руками

Общий язык с IT-технологиями без проблем могут найти современные школьники. Это наглядно подтвердили участники, так сказать, выездного урока. Учащиеся 6 «А» СШ №1 вместе с классным руководителем Оксаной Кохан посетили кружок робототехники во Дворце культуры РУПП «Гранит».

Дети узнали, сколько времени необходимо затратить для создания машины с искусственным интеллектом, запуска программы для нее. Затаив дыхание, мальчики и девочки наблюдали за сбором роботов, их боями и играми в футбол. А еще юные гости получили приглашение попробовать свои силы в создании трансформеров, чем с радостью некоторые воспользовались.

На снимке: гости внимательно следят за футбольной игрой роботов.