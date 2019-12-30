«Трезвость — норма на дорогах»

Акцию под таким названием проводит в эти дни Госавтоинспекция.



У школьников начались каникулы, взрослые завершают последние приготовления к праздникам. Праздничные дни — это еще и корпоративы трудовых коллективов, которые не обходятся без алкогольных напитков. К сожалению, находятся люди, которые не брезгуют, выпив сесть за руль, не задумываясь о том, что такая поездка может закончиться трагически как для водителя, так и для других участников дорожного движения.



Останавливать от противоправных действий должны не штрафы, а чувство собственной безопасности и ответственности. Пьяный водитель, как и нетрезвый пешеход, не контролируют свои действия, не могут адекватно оценить дорожную обстановку. Всегда помните, что ваша безопасность зависит в том числе от вас.



Во время новогодних праздников инспекторы ГАИ будут ориентированы на помощь гражданам в различных ситуациях. Придерживайтесь ПДД и не забывайте про вежливость на дороге.