Условия есть, а идеи — за парламентом

В малом зале райисполкома состоялась вторая сессия Молодежного парламента. Ее участниками стали 23 юноши и девушки, а также приглашенные гости – главные специалисты: районного Совета депутатов – Ирина Жук, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи – Игорь Горгун, первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак и заведующий сектором воспитательной работы и охраны прав детства отдела по образованию райисполкома Татьяна Трегубова.

Открыла сессию председатель Молодежного парламента Наталья Трестин, по предложению которой присутствующие единогласно утвердили Регламент работы. Юноши и девушки обсудили логотип новой структуры, рокировку председателя и его заместителя в комиссии по вопросам социально-культурной сферы, здоровому образу жизни и организации досуга, решили вопрос о досрочном прекращении членства в парламенте специалиста по кадрам ОАО «Спецжелезобетон» Надежды Короваевич, сменившей место жительства. В следующем году Молодежный парламент будет уделять внимание мероприятиям, направленным на популяризацию интеллектуального движения на Лунинетчине, безопасность дорожного движения и профилактику детского травматизма, обеспечение охраны окружающей среды и экологическое воспитание ребят. В завершение сессии выступила главный специалист райсовета Ирина Жук, которая рассказала, что собой представляет форма парламентаризма и территориальное самоуправление, какими полномочиями наделен распорядительный орган, и что будут ожидать от новой структуры.