В ожидании второй сессии

В этом году на Лунинеччине при районном Совете депутатов был создан Молодежный парламент. На прошлой неделе его представители собрались в общественной приемной РОО “Белая Русь”.

Ребята вместе с заведующей сектором отдела по образованию Татьяной Трегубовой и главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорем Горгуном обсудили направления дальнейшей деятельности и некоторые организационные моменты по подготовке ко второй сессии. Во встрече участвовали представители четырех постоянных комиссий: по защите прав молодежи, грожданско-правовым вопросам и профилактике правонарушений (председатель – инспектор по кадрам государственного предприятия “Озерница” Елена Кацуба); образования, школьном самоуправлении и поддержке детской и молодежной инициативы (учащаяся гимназии г. Лунинца Анна Сорока); по вопросам социально-культурной сферы, здоровому образу жизни и организации свободного времени молодежи (учитель СШ №1 райцентра Оксана Тарчук отсутствовала, но ее интересы представлял ученик СШ №3 г. Лунинца Егор Роко); по сотрудничеству и взаимодействию с общественными организациями и СМИ, развитию волонтерского движения (учитель Большечучевичской СШ Елена Лихтар).

Молодежный парламент только начинает активную деятельность, поэтому Татьяна Леонидовна призвала присутствующих подумать над достойными предложениями по работе в 2020 году. Прозвучало несколько идей: например, организовать встречи детей с обитателями так называемого Дома престарелых, чтобы лишить тех одиночества; как можно задействовать здание бывшей начальной школы в Больших Чучевичах; провести акцию в деревнях по сбору отработанных батареек и др. Положительный опыт у юных парламентариев уже есть. Так, в декабре ко Дню юриста Елена Кацуба и Анна Сорока провели тематическое мероприятие для учащихся гимназии г. Лунинца и Любачинской средней школы. Вместе с тем, каждому из них надлежит в будущем научиться главному –выдвигать инициативы и предлагать проекты, которые обязательно заинтересуют юношей и девушек Лунинетчины.