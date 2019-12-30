В райпо выбрали лучшее новогоднее оформление

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Накануне праздников в райпо провели традиционный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Перед вручением заслуженных наград члены комиссии вместе с руководителями филиалов и заведующими магазинов совершили небольшую экскурсию по объектам.

Обзор начали с торгового объекта в Яжевках. Без особых финансовых затрат, благодаря фантазии и умелым рукам продавцов магазин «оделся» в новогодний наряд.

— Начали с того, что достали из бабушкиных сундуков мешковину, — рассказывает вдохновитель и главная рукодельницы Анастасия Орешко. — А ветки и шишки «одолжили» в лесу. Старались сделать новогоднее настроение для всех покупателей. Рада, что получилось!

Председатель правления райпо Максим Сумар воспользовался возможностью и представил Валентину Петринич, возглавившую филиал «Оптово-розничное объединение». С недавнего времени это структурное подразделение взяло «под свое крыло» филиалы «Продтовары» и «Микашевичское рознично-торговое предприятие».

В Язвинках ежегодно коллектив удивляет творчеством и фантазией, изобретая новые идеи для оформления витрин, уголков и потолка.

В Дребске гостей встречали не только «мыши», которые выглядывали из мешков с зерном, символ Нового 2020 года украсил стены, но и музыкальный коллектив «Встреча».

В кафе «Спутник» работники филиала «Общественное питание» угостили вкусным пирогом и порадовали великолепной выставкой кулинарных и кондитерских изделий.

Приятно порадовал магазин в Боровцах. Здесь собрались местные жители, которые пришли с гармошкой и песнями поддержать своих продавцов. В их числе и совсем юные Дед Мороз и Снегурочка — Антон Бусько и Милана Бабич.

Творчество, фантазия, эстетика помогли работникам торговых объектов в Вульке 2, Броднице, Вульке 1 оформить объекты торговли так, чтобы каждый покупатель мог не только приобрести все необходимое к Новому году, но и подзарядиться праздничным настроением.

— У нас самый лучший магазин, — делится впечатлениями житель Бродницы Николай Кузьмич. — вежливое обслуживание, хороший выбор товаров. А праздничное настроение, которое создали продавцы, заставляет наведываться сюда не один раз в день.

В Лунинце участники семинара посетили магазины «Альянс», «Гастроном» (№81), «Все для дома», «1000 мелочей», «Продукты» (№50) и отметили, что если в сельской местности в магазинах создана атмосфера теплая, с национальным колоритом, то в городе больше стремятся соответствовать европейским стандартам. Между тем, всюду чувствуется дыхание Нового года и Рождества…

Подводя итоги, председатель правления райпо Максим Сумар подчеркнул, что там, где сегодня царит красота, там и рабочие результаты выше…

Согласно постановлению правления райпо, победителями в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и организацию торговли стали:

Филиал «Оптово-розничное объединение»:

  • «ТПП» № 2 аг. Вулька 1
  • «ТПП» № 9 д. Баравцы
  • «ТПП» № 58 д. Дребск
  • № 100 «1000 мелочей»
  • ТПП» № 65 д. Язвинки
  • «ТПП» № 66 д. Яжевки
  • «ТПП» № 93 аг.Вулька 2
  • «ТПП» № 95 д. Бродница
  • №81 «Гастроном»
  • №56 «Альянс»
  • №61 «Родной угол»

Филиал «Общественное питание»:

  • кафе «Подснежник»
  • кафетерий «Сказка»

Правление райпо:

  • парикмахерская «Имидж»