В райпо выбрали лучшее новогоднее оформление

Накануне праздников в райпо провели традиционный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Перед вручением заслуженных наград члены комиссии вместе с руководителями филиалов и заведующими магазинов совершили небольшую экскурсию по объектам.



Обзор начали с торгового объекта в Яжевках. Без особых финансовых затрат, благодаря фантазии и умелым рукам продавцов магазин «оделся» в новогодний наряд.

— Начали с того, что достали из бабушкиных сундуков мешковину, — рассказывает вдохновитель и главная рукодельницы Анастасия Орешко. — А ветки и шишки «одолжили» в лесу. Старались сделать новогоднее настроение для всех покупателей. Рада, что получилось!



Председатель правления райпо Максим Сумар воспользовался возможностью и представил Валентину Петринич, возглавившую филиал «Оптово-розничное объединение». С недавнего времени это структурное подразделение взяло «под свое крыло» филиалы «Продтовары» и «Микашевичское рознично-торговое предприятие».



В Язвинках ежегодно коллектив удивляет творчеством и фантазией, изобретая новые идеи для оформления витрин, уголков и потолка.



В Дребске гостей встречали не только «мыши», которые выглядывали из мешков с зерном, символ Нового 2020 года украсил стены, но и музыкальный коллектив «Встреча».



В кафе «Спутник» работники филиала «Общественное питание» угостили вкусным пирогом и порадовали великолепной выставкой кулинарных и кондитерских изделий.



Приятно порадовал магазин в Боровцах. Здесь собрались местные жители, которые пришли с гармошкой и песнями поддержать своих продавцов. В их числе и совсем юные Дед Мороз и Снегурочка — Антон Бусько и Милана Бабич.



Творчество, фантазия, эстетика помогли работникам торговых объектов в Вульке 2, Броднице, Вульке 1 оформить объекты торговли так, чтобы каждый покупатель мог не только приобрести все необходимое к Новому году, но и подзарядиться праздничным настроением.

— У нас самый лучший магазин, — делится впечатлениями житель Бродницы Николай Кузьмич. — вежливое обслуживание, хороший выбор товаров. А праздничное настроение, которое создали продавцы, заставляет наведываться сюда не один раз в день.



В Лунинце участники семинара посетили магазины «Альянс», «Гастроном» (№81), «Все для дома», «1000 мелочей», «Продукты» (№50) и отметили, что если в сельской местности в магазинах создана атмосфера теплая, с национальным колоритом, то в городе больше стремятся соответствовать европейским стандартам. Между тем, всюду чувствуется дыхание Нового года и Рождества…



Подводя итоги, председатель правления райпо Максим Сумар подчеркнул, что там, где сегодня царит красота, там и рабочие результаты выше…



Согласно постановлению правления райпо, победителями в конкурсе на лучшее новогоднее оформление и организацию торговли стали:



Филиал «Оптово-розничное объединение»:

«ТПП» № 2 аг. Вулька 1

«ТПП» № 9 д. Баравцы

«ТПП» № 58 д. Дребск

№ 100 «1000 мелочей»

ТПП» № 65 д. Язвинки

«ТПП» № 66 д. Яжевки

«ТПП» № 93 аг.Вулька 2

«ТПП» № 95 д. Бродница

№81 «Гастроном»

№56 «Альянс»

№61 «Родной угол»

Филиал «Общественное питание»:

кафе «Подснежник»

кафетерий «Сказка»

Правление райпо: