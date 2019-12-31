Воспитанников детских домов поздравили с наступающими праздниками

Активисты районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и совета ветеранов при поддержке профсоюза локомотивного депо Лунинец и коллектива СШ №2 райцентра провели благотворительную акцию. Во время нее они поздравили с Новым годом и Рождеством воспитанников детских домов семейного типа.



В Язвинках праздничный кортеж ждали с большим нетерпением. Воспитанники Михаила Николаевича и Натальи Евгеньевны Морза внимательно наблюдали за гостями из окон дома. Детский интерес еще более усилился, когда с водительского сиденья одного из автомобилей им помахал рукой самый настоящий Дед Мороз. В главного новогоднего персонажа превратился председатель профсоюзной организации локомотивного депо Александр Мотор, а его помощниками стали председатель совета ветеранов Надежда Лозицкая, бывшие воины-афганцы Николай Ковалец и Александр Чимбур.

— Нашему дому почти полтора десятилетия, — рассказывает Н.Е. Марза. — Первоначально он был задуман как обычный, жилой, поэтому все изменения в планировку вносили на финальной стадии строительства.



За годы существования детский дом семейного типа в Язвинках подарил тепло, заботу и уют более 20 девочкам и мальчикам, оставшимся без попечения родителей. Их взрослая жизнь сложилась по-разному. Однако, как подчеркивает Наталья Евгеньевна, если у них с мужем удалось сделать счастливым детство хотя бы одно ребенка, значит, они не зря выбрали такую ​​непростую профессию как «родители-воспитатели». Кстати, сегодня у семейной пары — 8 детей: Софья Калюта, Артем Шейко, Даниил Морза, Вера Хлуд, Владислав и Дмитрий Ковшики, Владислав Меркушев и Владимир Галызин.



Все они с удовольствием читали новогодние стихи и пели песни на рождественскую тематику. Большой интерес у детей вызвало и знакомство с почетным гражданином города Лунинца Павлом Добринцом, который вспомнил несколько эпизодов из фронтовой жизни. Как к большим реликвиям девочки и мальчики прикасались к наградам на груди ветерана Великой Отечественной войны. После вручения новогодних подарков гости и воспитанники еще некоторое время пили чай и беседовали на разные темы.



С такими же радостью и теплотой встречали благотворителей в Лунинце по улице Смоленской, 26. Именно по этому адресу находится еще один дом семейного типа, в котором полноправными хозяевами являются Леонид Степанович и Марина Владимировна Ильючики. Начиналось все много лет назад, когда супруги осознали, что могут стать родными людьми не только для 4 собственных дочерей и сыновей, но подарить семью другим малышам. Так, в их семье появились усыновленные, а затем — и приемные дети.



В октябре 2014 года в жизни Ильючиков произошло радостное событие. Они переехали из Велуты в Лунинец. Новый просторный дом с современной мебелью и бытовой техникой, состоит из 4 детских комнат, спальни родителей, гостиной, 2 ванных — места хватает всем. Сейчас здесь большой и дружной семьей живут 9 детей — Алексей и Артем Бушило, Александр Сергиеня, Владимир Лисицкий, Екатерина Кохович, Ольга, Анна, Борис и Никодим Ильючики (последние два мальчишки во время посещения были в деревне у родственников, а Анна — на школьном утреннике). Девочки и мальчики подготовили для гостей много красивых, праздничных стихов и пожеланий, которые «обменяли» на сладости. Завершился визит фотографией на память.



Наталья Лялюк. Фото автора.