За два года на Брестчине произошло 91 ДТП

С первого января 2017 года по 17 декабря этого года на Брестчине произошло 91 дорожно-транспортное происшествие с лобовым столкновением, в которых 19 человек погибли и 150 получили ранения различной степени тяжести. Самыми аварийными месяцами стали декабрь и январь: 11 и 12 ДТП соответственно.



Печальное лидерство принадлежит Барановичскому и Столинскому районам — 9 и 8. Основные причины аварий — выезд на полосу встречного движения (36 ДТП) и нарушение правил обгона (18 ДТП). В 14 случаях не удалось избежать столкновения из-за превышения скорости.



Не уверен — не обгоняй! Это — важное правило и его надо придерживаться. Не стоит начинать обгон в случае плохой видимости на дороге. Никогда нельзя думать «сейчас проскочу». Осуществляя обгон, анализируйте дистанцию ​​между вами и автомобилем, который движется навстречу. За рулем необходимо быть собранным и сконцентрированным. На дороге, как и в спорте, иногда решают доли секунды.



Если в дороге чувствуете желание поспать, необходимо найти место для остановки и отдохнуть. Усталость и сон также приводят к ДТП. Самое главное всегда помнить и соблюдать Правила дорожного движения, тогда любые поездки будут заканчиваться хорошо.