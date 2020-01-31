Сколько зарабатываем?

По данным Главного статистического управления области, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в нашем районе за прошлый год составила 892,2 рубля, в том числе в декабре — 1083,7 рубля.



Наибольшая она в промышленности — 1165,4 рубля, на транспорте и почте — 1086 рублей и в строительстве — 895,7 рубля. Самые низкие зарплаты в сфере услуг по временному проживанию и питанию — 486,6 рубля, а также у работников, занятых в творчестве, спорте и сфере отдыха — 559,1 рубля. В образовании среднемесячная заработная плата за прошлый год составила 692,3 рубля, в медицине — 721,8.