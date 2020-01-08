8 команд сразились за выход в финал первенства района по мини-футболу

В Лунине такое право завоевали ученики лунинецкой СШ №2 (9 очков) и микашевичской СШ №1 (6 очков). В СДЮШОР — лунинецкой СШ №1 и микашевичской СШ №2 (обе — по 6 очков). Именно эти команды разыграют места на пьедестале. На старте финальных разборок, которые пройдут по круговой системе, команды из райцентра будут иметь в своем активе по 3 очка — своеобразный «бонус», который они получили, взяв верх над соперниками из Микашевич в полуфинале.



Команды, которые не смогли попасть в четверку сильнейших, заняли соответсвенно набранным очкам места с 5-го по 8-ое — Язвинскоя СШ, СШ №3 г. Лунинца, гимназия имени В. Недведского и гимназия г. Лунинца.