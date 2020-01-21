«Афганский» турнир по мини-футболу набирает обороты

В выходные были зафиксированы следующие результаты: Мастер Плюс — Старт (8:4), Микашевичи — Любань (10:3), Юна — Базар (2:2), Вулька-1 — ЦРБ (2:3), Базар — ЦРБ (2:4), Старт — Юна (4:5), Микашевичи — ЦРБ (7:3), Вулька-1 — Любань (12:2), Мастер Плюс — Микашевичи (5:4).



В турнирной таблице на первой строчке закрепилась «Юна», набрав 10 очков. На втором и третьем местах — «ЦРБ» и «Альянс», у которых соответственно 9 и 8 пунктов.



Стать свидетелями следующих поединков в борьбе за кубок можно в субботу и воскресенье в спортивном зале СДЮШОР.