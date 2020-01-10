Белорусский паспорт позволяет посетить без визы 75 стран

Компания Henley & Partners ежегодно публикует индекс паспортов, где указывается, сколько стран можно посетить без визы, имея определенное гражданство. Беларусь в этом ретинге заняла 68 место.

Победителями в этом году стали Япония — 191 стран, Сингапур — 190 стран и Германия — 189 стран. Белорусский паспорт дает возможность посетить 75 стран. В прошло году страна была немного выше — на 66 месте.

У наших ближайших соседей позиция в рейтинге выше. Россия на 51-ом месте (118 стран), Украина — 41-ом (128 стран), Польша — 14-ом (176 стран), Латвия — 11-ом (180 стран), Литва — 10-ом (181 страна).

