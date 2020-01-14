Белорусы смогут получить визу за 35 евро

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Как сообщает МИД Беларуси, церемония подписания соглашения состоялась 8 января в Брюсселе. Также на встрече было подписано Соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Необходимо, чтобы Национальное собрание Республики Беларусь ратифицировало соглашение, одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.