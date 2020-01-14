Будьте внимательны: школьники на дорогах!

Закончились зимние каникулы, и школьники снова приступили к занятиям. В связи с этим Госавтоинспекция обращается ко всем водителям и просит быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и учреждений образования.



Не забывайте сбавлять скорость или вообще останавливаться рядом со школами. Выезжайте из дворовых территорий, не спеша, убедившись, что поблизости нет пешеходов.



Если возите детей в школу на автомобиле, помните о наличии удерживающих приспособлений, соответствующих их весу и росту, а также других средств, позволяющих пользоваться ремнями безопасности.



Уважаемые родители! Напомните детям, что вблизи проезжей части нужно быть внимательными и аккуратными, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Объясните, что автомобиль не может остановиться за секунду, поэтому нельзя перебегать дорогу перед транспортом, который движется. Проконтролируйте, чтобы на рюкзаке или верхней одежде ваших сыновей и дочерей обязательно были светоотражающих элементы.