Четырнадцатая сессия райсовета

В пятницу, 17 января, в 10.00 в ГДК состоится четырнадцатая сессия районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. Ее участники рассмотрят отчет председателя Лунинецкого районного Совета депутатов о работе Совета в 2019 году и состоянии дел на подведомственной территории.