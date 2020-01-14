Четырнадцатая сессия райсовета

В пятницу, 17 января, в 10.00 в ГДК состоится четырнадцатая сессия районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. Ее участники рассмотрят отчет председателя Лунинецкого районного Совета депутатов о работе Совета в 2019 году и состоянии дел на подведомственной территории.
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