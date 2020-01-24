Что делать со зданиями закрытых школ?

Не секрет, что здания закрытых школ и детских садов нередко остаются невостребованными и приходят в негодность. Вот и в Лунине пустует добротное здание закрытого в 2017 году детского сада. Его судьба по-прежнему остается неопределенной?

Елена Веренич, аг. Лунин.



Отвечает и.о. начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик:

— Разделяю обеспокоенность местных жителей. Поверьте, специалисты отдела по образованию также понимают актуальность проблемы и стараются найти достойное применение зданиям бывших детских садов и школ. Вот и помещения Лунинского детского сада, который находится по улице Иркутско-Пинской дивизии, 31в, пока используются отделом по образованию для собственных нужд. В этом году здание планируется выставить на аукцион, чтобы обязательно найти ему нового хозяина. Пока же готовим документы для продажи объекта недвижимости.