День спасателя отметили вручением наград

В районном отделе по чрезвычайным ситуациям на базе ПАСЧ №1 состоялось торжественное собрание личного состава по случаю Дня спасателя.



В рамках мероприятия начальник РОЧС Эдуард Санюкович поздравил коллег с праздником и отметил, что спасатель — одна из самых уважаемых профессий в стране. Эдуард Васильевич поблагодарил сотрудников отдела за профессионализм и ответственное отношение к делу. Во время церемонии награждения грамоты и нагрудныя знаки вручены тем, кто образцово выполняет служебные обязанности. Ряду спасателям присвоены очередные специальные звания.