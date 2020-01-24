Дилемма: убрать мусор или контейнер?

За содействием в наведении порядка и чистоты лунинчане периодически обращаются в редакцию районной газеты. На этот раз звонила жительница из дома №15 по улице Бохоново в Лунинце.



Женщина обеспокоена тем, что около контейнера для коммунальных отходов постоянно разбросан мусор. Сколько раз она пыталась наводить там порядок, но ей, человеку не очень молодому, это уже не подвергая.

— Неоднократно наблюдала, как соседский пес залезал в контейнер и в поиске пищи выбрасывал пакеты с мусором, потом разрывал их… — продолжала разговор женщина. — Благодаря ветру и животным мусор разносится по всей округе …



Понятна обеспокоенность лунинчанки. Она, как и многие, с обидой наблюдает, как загрязняется двор, да и просто не готова жить в свалке. Наведались по указанному адресу и увидели: около контейнера, который находится рядом с собачьей будкой, порядка действительно нет. Хозяин этого небольшого жилья был привязан к столбу, что возвышался в шаговой доступности. Заметив незваных гостей, собака подала голос и начала суетиться. На первый взгляд сложно было сделать вывод, его ли «рук» это дело. Тем более вряд ли он смог бы снять крышку с ящика. Ну, а если кто-то не закрывает ее, то нельзя домашних животных обвинять в том, что вокруг царит антисанитария.

— А мусоровоз к вам приезжает? — спрашиваю у собеседницы.

— А как же. Два раза в неделю.

— Так, может, и контейнер вам не нужен?

— Может, и не нужен…



Можно ли навести порядок на этой территории? На вопрос отвечает старший мастер участка санитарной очистки Лунинецкого ЖКХ Анна Сулименко:

— Наша машина приезжает по графику и вывозит мусор. К сожалению, на этом участке нет дворника, поэтому порядок здесь сохраняется не всегда. Со следующей недели сюда один раз в неделю будет приезжать работник коммунальной службы и убирать вокруг урны. Однако жителям дома и тем соседям, которые также выбрасывают сюда отходы, надо быть аккуратнее. Если и дальше территория будет находиться в антисанитарном состоянии, вынуждены будем убрать контейнер. К услугам останется только мусороуборочного машина, которая будет курсировать по графику.



Елена Данилович.

Фото автора.