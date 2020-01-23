Электродвигатель «Полесьеэлектромаш» стал победителем республиканского конкурса

Республиканская комиссия подвела итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» в число победителей попал один из электродвигателей, который выпускают на ОАО «Полесьеэлектромаш».

— Второй год подряд подали заявку на участие в конкурсе, который проводится в нашей стране с 2002 года, — рассказывает инженер по стандартизации Надежда Кривулец. — Первую победу принес электродвигатель для стрелочных электроприводов железной дороги. На этот раз «презентовали» электродвигатель для привода осевых вентиляторов для птицеводческих помещений. Руководство завода не ошиблось с выбором, когда решили заявиться в прошлом году на конкурс. Преодолев областной этап, попали в число лауреатов. Это, безусловно, успех.



ОАО «Полесьеэлектромаш» — один из крупнейших производителей общепромышленных асинхронных электродвигателей. По техническим требованиям и протоколу поручений Совета Министров в целях импортозамещения были разработаны электродвигатели для вытяжных систем птицеводческих ферм АИРП80А6. Ежеквартально проводится анкетирование среди потребителей. Оценка качества продукции высока — 4,86 ​​пункта по 5-балльной шкале. Важно, что лунинецкие аналоги соответствуют мировому уровню и могут удовлетворить потребности как отечественных предприятий, так и успешно конкурировать на зарубежных рынках. Электродвигатели, выходящие из заводского конвейера гарантируют качество, надежность и безопасность. В этом убедились потребители в Беларуси, России и Украине.



Елена Данилович.

Фото из архива предприятия.