Есть вопрос? Звоните в «Телеприемную»!

30 января в 19.15 на телеканале «Беларусь 4 «Брест» выйдет в эфир 2-й выпуск новой программы «Телеприемная». Тема: «Жилищно-коммунальное хозяйство. Актуальные вопросы».

Гости программы:

Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора БОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Андрей Геннадьевич ГАШЕВ – заместитель генерального директора БОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Задать свой вопрос компетентным специалистам можно заранее: на Viber:+37529 847 44 44 или эл. почту: 4tvline@mail.ru. А также в прямом эфире «Телеприемной» по телефону (8 0162) 21-55-65.