«Грай, спявай, мая старонка!»

Под таким названием в филиале аг. Дятловичи Лунинецкой ДШИ состоялся пятый юбилейный фестиваль юных исполнителей на музыкальных инструментах. Его идея и организация принадлежит заведующей Натальи Роговой.



В уютном зале собрались гости, родители, бывшие выпускники, чтобы поддержать участников фестиваля. Его открыло музыкально-поэтическое приветствие на белорусском языке, в ходе которого стало ясно: учителя прививают детям любовь к родному краю, селу, передают местные народные традиции.



Учащиеся соревновались в двух возрастных категориях на баяне, балалайке, фортепиано и скрипке. Грамоты за участие получили Павел Городковец, Александр Коцуба, Сергей Городковец, Александр Колосов, Андрей Брезин. Дипломами фестиваля отмечены Александра Городковец, Егор Колосов, Илья Бусько, Полина Тельпук. Третье место заняли Александр Молчан, Кирей Конопацкий, Эльвира Конопацкая, второе — Дмитрий Жук и Дмитрий Безин, первое — Вячеслав Коцуба и Алексей Черноокий.