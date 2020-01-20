Известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений, объектов торговли и частных домовладений района дипломами победителей наградили 11 участников.
Победителями стали:
УЗ «Лунинецкая центральная районная больница»
ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»
Лунинецкое районное потребительское общество
ОАО «Вульковский рассвет»
КСУП «Синкевичский»
ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
ГУО «Ясли-сад №3 г. Лунинца»
ГУО «Ясли-сад №12 г. Лунинца»
Брестское РУП «Фармация» Лунинецкая центральная районная аптека №68
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Лунинца»
Индивидуальный предприниматель Игорь Воронич
За значительный вклад в новогоднее оформление предприятия и создание праздничного настроения жителям района райисполком также выразил благодарность РУПП «Гранит», ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Полесьеэлектромаш», ПЧУП «Виктория», УП «Еврорейс», КСУП «Хвоецкое» и Центру культуры и народного творчества аг. Вулька-1.