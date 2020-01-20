Известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений, объектов торговли и частных домовладений района дипломами победителей наградили 11 участников.

Победителями стали:

УЗ «Лунинецкая центральная районная больница»

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»

Лунинецкое районное потребительское общество

ОАО «Вульковский рассвет»

КСУП «Синкевичский»

ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»

ГУО «Ясли-сад №3 г. Лунинца»

ГУО «Ясли-сад №12 г. Лунинца»

Брестское РУП «Фармация» Лунинецкая центральная районная аптека №68

ГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Лунинца»

Индивидуальный предприниматель Игорь Воронич

За значительный вклад в новогоднее оформление предприятия и создание праздничного настроения жителям района райисполком также выразил благодарность РУПП «Гранит», ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Полесьеэлектромаш», ПЧУП «Виктория», УП «Еврорейс», КСУП «Хвоецкое» и Центру культуры и народного творчества аг. Вулька-1.