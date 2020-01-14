Как дети в редакции «ЛН» колядовали

Сегодня в редакцию газеты «Лунинецкие новости» заглянули юные гости. На Колядки пришли воспитанники двух творческих объединений — танцевального коллектива «Васильки» под руководством Ольги Микитюк и образцового фольклорного ансамбля «Сунічка» (Руководители Людмила и Владимир Каленковичи).
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