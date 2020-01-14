«Калядны фэст» второй год подряд собрал гостей в Лунине

Немало колядующих встретили в своей импровизированной избе хозяева Степан и Анна, роли которых исполнили Максим Колесникович и Галина Кулицкая. Ни один из заглянувших к ним гостей не ушел «домой» без шуток и угощений.



С белорусскими рождественскими обрядами зрителей познакомили народное любительское объединение » Жывіца» (Вулька 1), фольклорный каллектив «Лабчанка» (Лобча), самодеятельный ансамбль народной песни » Крынічанька» (Лунинец), самодеятельные артисты Лунинского СДК и народный клуб любителей песни «Весніца»(Полесский). Кроме того, выступлениями порадовали сольные исполнители Леонид Ярохович, Надежда Юрцевич и «хозяева» праздника.

И если вначале праздника присутствующие скромно стояли вдали от сцены, то с каждой новой песней танцевальная площадка заполнялась новыми танцорами, а закончился вечер зажигательной дискотекой.